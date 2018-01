Pub

O Spotify não vai fazer uma Oferta Pública Inicial de ações, entrando diretamente para a bolsa.

Foi uma ação camuflada, segundo a Bloomberg. Após meses de especulação, o Spotify avançou no final de dezembro com uma ação formal para entrar na bolsa de valores de Nova Iorque. O objetivo é cotar em bolsa já no primeiro trimestre.

