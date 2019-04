Soros encontra-se com Centeno e destaca “resultados impressionantes” de Portugal

O ministro das Finanças, Mário Centeno, encontrou-se na quinta-feira com George Soros, em Nova Iorque. A reunião entre o governante português e o investidor decorreu no âmbito do instituto INET, um think-tank que pretende promover um novo pensamento económico. O investidor e filantropo destacou os “resultados impressionantes” de Portugal.

