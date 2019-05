Sonae Capital reduz prejuízos para cinco milhões

A Sonae Capital gerou prejuízos de cinco milhões de euros no primeiro trimestre do ano, registando uma melhoria do resultado líquido que no período homólogo de 2018 atingiu os 8,6 milhões negativos. As vendas da empresa, que integra atividades como fitness, energia, metalomecânica, turismo e imobiliário, atingiram os 39,1 milhões no período em análise, um incremento residual de 0,2% quando comparado com o homólogo de 2018.

