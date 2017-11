Pub

Construtora reuniu com os trabalhadores para dar conta que vai iniciar os procedimentos com vista ao despedimento coletivo

A Somague comunicou esta terça-feira aos trabalhadores que vai avançar com um despedimento coletivo de cerca de 300 dos seus quadros. Há meses que a construtora havia reconhecido necessitar de ajustar o seu quadro de pessoal, na medida em que a atividade que dispõe, atualmente, "não comporta os 600 trabalhadores" que a empresa tem em Portugal, mas não avançara com pormenores de quando e como o pretendia fazer. O Sindicato da Construção já pediu uma reunião, com caráter de urgência, à administração da empresa.

