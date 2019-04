Sochi. Um casino na Rússia à imagem de Las Vegas

Sochi, cidade russa nas margens do Mar Negro, está na memória dos portugueses. Foi anfitriã do jogo de estreia da seleção nacional contra Espanha no último Campeonato do Mundo de Futebol. Foi também em Sochi que se realizaram os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, evento que despoletou um forte desenvolvimento em infraestruturas públicas e turísticas. Entre estes dois grandes eventos foi construído o mais luxuoso casino russo, um investimento da ordem dos quatro mil milhões de rublos (55 milhões de euros ao câmbio atual). E foi neste espaço de jogo que se realizou a última edição do European Poker Tour, uma organização da Pokerstars.

