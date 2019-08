Morte de Soares dos Santos. De Horta Osório a Rui Nabeiro, todas as reações

O empresário Alexandre Soares dos Santos, presidente até 2013 do Grupo Jerónimo Martins (dono da cadeia de supermercados "Pingo Doce"), morreu ontem, aos 84 anos, vítima de cancro. As reações não se fizeram esperar.

"É uma grande perda não só para a economia portuguesa como também para o mecenato em Portugal. Era um espírito livre que gostava de apresentar com frontalidade todas as suas ideias e que se manteve até ao fim da vida com uma incansável energia, a refletir não só sobre o horizonte estratégico do seu grupo empresarial como também sobre as questões relevantes do país, da Europa e do mundo."