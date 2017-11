Pub

Embora Centeno preveja gastar 650 milhões de euros com as ajudas relativas aos incêndios, o impacto final no défice é de apenas 230 milhões de euros.

O governo vai avançar com um pacote de ajuda às vítimas dos incêndios e à construção dos territórios no valor de 650 milhões de euros, mas apenas um terço desta despesa pública, cerca de 230 milhões de euros, é que vai agravar o défice público, revelou esta sexta-feira, Mário Centeno, o ministro das Finanças, em mais um debate no Parlamento sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

