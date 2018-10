Siza Vieira só mantém secretária de Estado do Turismo

O Dinheiro Vivo sabe que o ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, se prepara para mudar todos os secretários de Estado do ministério da Economia, exceto a do Turismo. Ana Mendes Godinho é reconduzida no cargo, já que o seu trabalho no setor do turismo tem sido apreciado quer dentro do Executivo de António Costa quer pelos players do setor.

No ministério da Economia, as restantes secretarias de Estado mudam de liderança. Está em causa o Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, e a Secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, que substituiu João Vasconcelos há um ano.

Já no caso do Secretário de Estado da Energia, a pasta já passou para o ministério do Ambiente e hoje foi avançado que João Galamba vai assumir o cargo, ficando na alçada do ministro José Matos Fernandes.

em atualização

