Site e app da Ryanair vão sofrer apagão de 12 horas a partir de quarta-feira

O site de internet e a aplicação para telemóveis da Ryanair vão sofrer um apagão entre as 17 horas de quarta-feira (7 de novembro) e as 5 horas de quinta-feira (8 de novembro), revela a companhia aérea em comunicado. Os serviços eletrónicos da empresa para o público estarão, portanto, interrompidos durante 12 horas.

O apagão deve-se a uma questão informática, "uma atualização essencial do sistema de reservas", pelo que "a Ryanair recomenda vivamente aos clientes que viajem na quarta-feira, dia 7 de novembro, e na quinta-feira, 8 de novembro, que garantam o seu check-in online e imprimam o seu cartão de embarque até terça-feira, 6 de novembro de 2018".

"Os clientes devem fazer o check-in online antes ou depois dos horários" anunciados para o encerramento do site e das app. "O check-in online está disponível até duas horas antes da hora de partida do voo", mas durante o período de encerramento dos referidos canais eletrónicos já não será possível, explica a empresa.

Assim, "não podem ser feitas novas reservas no site Ryanair.com e na app da Ryanair entre as 17h00 (TMG - Tempo Médio de Greenwich) de quarta-feira, 7 de novembro de 2018, e as 5h00 (TMG) de quinta-feira, 8 de novembro de 2018.

O TMG é a hora que vigora atualmente em Portugal.

Da mesma forma, também será impossível proceder a mudanças de voo (data/hora/rota) e alterações de nome durante o referido período de 12 horas. Os serviços no aeroporto (check-in/bag drop) "abrem 2 horas antes da partida programada e o check-in antecipado da bagagem é altamente recomendado".

"Os balcões de entrega de bagagem fecham estritamente 40 minutos antes da hora programada de partida", diz a empresa.

"Recomenda-se a todos os passageiros que viajem com bagagem de porão que cheguem ao aeroporto 2 horas antes do horário de partida do voo".

