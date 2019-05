Silogismo simplista

2. Na lei portuguesa, enquanto as entidades de regulação/supervisão setoriais são financiadas pelas respetivas empresas reguladas – por meio de “contribuições regulatórias”, além das taxas e coimas -, a solução aplicável à Autoridade da Concorrência (AdC) – que “supervisiona” virtualmente todas as empresas e não um conjunto de empresas identificadas – consiste em pôr a cargo das autoridades de regulação setoriais o financiamento daquela, pelo que as empresas reguladas financiam tanto a sua própria autoridade reguladora como a AdC.

