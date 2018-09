Siga em direto o segundo dia do Lisbon Mobi Summit

O segundo dia do Lisbon Mobi Summit, uma iniciativa do Global Media Group, arranca com a intervenção do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Ao longo do dia dia, os participantes poderão ainda ouvir as intervenções de empresários, governantes e especialistas sobre o futuro da mobilidade inteligente. Entre eles Xavier Aymonod, diretor de estratégia e inovação da Transdev, Tomás Bélchior, head of Public Policy da Uber para Portugal ou Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa.