Siga em direto o debate sobre o futuro da mobilidade

São mais de mil os participantes que se inscreveram para ouvirem empresários, governantes e especialistas discutir o futuro da mobilidade inteligente em Lisboa. A Lisbon Mobi Summit, uma iniciativa do Global Media Group, começa hoje e até dia 16 conta com a participação de personalidades tão diferentes como Andrew McKeller, secretário-geral para a mobilidade da FIA, Martin Hofmann, CIO da Volkswagen AG, Patrick Oliva, fundador do Paris Process on Mobility and Climate Change ou Bjoern Hannapel, chefe da Go Green do Grupo DHL, entre muitos outros.

A sessão de abertura de hoje estará a cargo do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins e entre os oradores estarão ainda o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, o CEO da Efacec, ÂNgelo Ramalho, o presidente da Via Verde Portugal, João Azevedo Coutinho, bem como o presidente e o CEO da Global Media Group, Daniel Proença de Carvalho e Vítor Ribeiro.