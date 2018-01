Pub

Com o dinheiro angariado, o Shifter pretende reciclar o seu site e criar uma aplicação móvel para iOS e Android.

O Shifter concluiu com sucesso a sua campanha de crowdfunding. A plataforma portuguesa de jornalismo digital angariou 5.738 euros, o que equivale a 115% do objetivo proposto (5.000 euros). Numa publicação na semana passada no seu site, o Shifter indica que 193 pessoas contribuíram, com valores que oscilaram entre os dois e os 500 euros.

