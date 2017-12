Pub

Os funcionário admitidos sem experiência e os trabalhadores com menos de 25 anos auferem 80% do salário mínimo, segundo o Correio da Manhã.

O setor do calçado está a pagar menos que o salário mínimo a funcionários sem experiência. O contrato coletivo de assinado entre a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado (APICCAPS) e a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis prevê que um administrativo ou trabalhador de apoio sem experiência receba 80% do salário mínimo, segundo o Correio da Manhã.

