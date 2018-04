Pub

Contornar o ritmo exigente do mercado pode ser tão fácil como silenciar o telemóvel, ou ignorar e-mails fora do seu horário de trabalho

Passar demasiado tempo no emprego, trabalhar em casa ou fora do horário de trabalho, estar constantemente atento à caixa de entrada do email e poucas horas de sono por dia. Este é um cenário, no mínimo, comum. O ritmo exigente e alucinante do mercado de trabalho, a exigência do cumprimento de prazos, e até as novas tecnologias, vieram agravar o desequilíbrio entre vida profissional e pessoal. Dias totalmente dedicados ao trabalho e a falta de atividade física são dois exemplos desta ausência de equilíbrio.

