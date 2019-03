Sensei. Dos carros para o retalho: vêm aí as lojas autónomas

- Vou-me embora ou não vou? Pergunto-vos... - Isso já percebi. Você pergunta. - Na verdade estou bem aqui, digo-o desde já. - Isso já não percebo. Se está bem, porque põe a questão? - Eu tenho direito de pôr a pergunta. - Não contesto. Mas estando você aqui e bem, segundo diz você mesmo, e ninguém tendo posto a questão de você ir embora, por que raio toma a iniciativa de perguntar se vai embora ou não? - De facto, com essa... Espere... Olhe, porque me apeteceu. Não chega como razão? - Porque lhe apeteceu perguntar ou porque lhe apeteceu conhecer a resposta? - Bem, apetece-me saber que a resposta é para eu ficar. - Aí arrisca-se a saber que a resposta seja para você ir embora. - A sério?! São tão poucas as probabili dades... - São? Olhe que naquele ano do Brexit... - Já cá faltava o Brexit! - Quero lá eu saber do Brexit. Estava era eu a dizer-lhe que, naquele ano do Brexit, em 2016, contra todos os vaticínios, o Leicester foi campeão inglês. - Quero lá eu saber o que quer que seja dos ingleses. - Disso também já eu me tinha dado conta. - Volto à questão, vou-me embora ou não vou? - E você a dar-lhe. Ponha a questão e é capaz de sair-se mal. - Na verdade o que eu queria não tem nada que ver com ir embora ou não ir... - Então tinha que ver com o quê?... - Você sabe, andam por aí uns ganapos a morder-me as canelas. Vamos mas é embora, vamos mas é embora... - E isso incomoda? - Incomoda. E quero arrumá-los de vez. - Como se os arruma? - Mostrando que a maioria quer que eu fique. - E se ela não quiser? - Tolice. - Então, pergunte. - Vou-me embora ou não vou? - Você perguntou? - Perguntei. - Deixe-me contar... Tenho uma má notícia: querem que você vá embora. - Então vou. Quero ir-me embora! - ... - Está a olhar para mim porquê? - Porque você ainda cá está. - E então? - Então, desde que o Leicester foi campeão você continua cá. - Não estou a ver a relação. - É que quando o Leicester foi campeão você virou o bico ao prego e disse que queria ir embora. - E então? - Neste momento o Leicester está em décimo. - É mau sinal, não é? - Para o Leicester talvez não, mas para você, que quer ir embora e não continuar cá, é. Você já não é deste campeonato. - Confesso que quero ir-me embora mas devagarinho. - E isso como se faz? - Eu estava a pensar numa pergunta. - Tipo quê? - Vou-me embora mas não vou? Pergunto-vos. - Vai pôr isso à votação? - Não. Votações, muitas votações...