Sem acordo, crise energética piora. Caos “vai aumentar”

Filas intermináveis para abastecer, centenas de bombas sem uma gota de combustível, constrangimentos sérios nas operações dos aeroportos de Faro e Lisboa, alertas das transportadoras de todo o país. E ao fim da noite as notícias não melhoraram, ameaçando estragar o fim de semana de Páscoa a muitas famílias e o negócio a muitas empresas. A greve dos motoristas de matérias perigosas continua “por tempo indeterminado”. Ou até que haja acordo para as mudanças de carreira que estes trabalhadores pedem “há 20 anos”, esclareceu à saída da reunião de ontem à noite o representante do sindicato.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia