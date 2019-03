Segurança Social concentra serviços num único edifício em Lisboa

É o fim de uma imagem frequente da Segurança Social em Lisboa. As filas à porta do edifício do Areeiro, onde funcionava o Centro Distrital, vão deixar de lá estar. A partir do dia 28 de março, os espaços de atendimento passam a estar concentrados no novo edifício sede na Avenida 5 de outubro.

