As candidaturas para o programa, que vai acontecer na primeira quinzena de fevereiro, estão abertas até 25 de janeiro.

Depois do sucesso da primeira edição, a Startup Lisboa vai arrancar com um segundo Launch in Lisbon. O programa pretende ajudar fundadores de startups estrangeiros, que se queiram basear na capital portuguesa, a entender melhor a legislação e o ecossistema empreendedor do país.

