Pub

Em Espanha, a seca ameaça fazer somar mais 100 euros à fatura. Por cá, as elétricas somam prejuízos sem pressionar, ainda, o preço ao consumidor.

Do lado de lá da fronteira, as famílias espanholas já estavam a pagar, até outubro, mais 74 euros pela fatura da eletricidade do que no mesmo período do ano passado, prevendo-se que até ao final do ano este aumento possa subir até aos 100 euros, ou seja, mais 10%. A culpa é da seca, diz o governo de Madrid, citado pelo El País, que fez cair a pique a produção hidroelétrica e obrigou a queimar mais carvão e gás para garantir o abastecimento de energia. As principais empresas elétricas somam centenas de milhões de euros de prejuízos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia