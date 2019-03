Santo Amaro: “Foi um irmão mais velho para mim”

É com emoção que Miguel Santo Amaro reage à morte do “irmão mais velho” João Vasconcelos. O líder da Uniplaces lembra que “o João será sempre sinónimo de paixão, ambição e amizade”, diz que “era uma força da natureza, transportava consigo o espírito do empreendedor, a ambição de fazer, sem medos ou burocracias”.

