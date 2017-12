Pub

O banco liderado por António Vieira Monteiro comunicou ao mercado a conclusão da operação. A marca Banco Popular vai desaparecer em Portugal.

O Santander Totta conclui a compra do Banco Popular Portugal, informou o banco liderado por António Vieira Monteiro num comunicado ao mercado. "Tendo sido obtidas as autorizações necessárias, foi concluído na presente data o processo de aquisição e de fusão simplificada por incorporação do Banco Popular Portugal, no Banco Santander Totta", refere a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

