Pub

O melhor projeto vai receber um prémio monetário de 15 000 euros. Três finalistas terão acesso a programa de internacionalização.

A Santa Casa de Lisboa vai acelerar os projetos de fazedores de impacto social em Lisboa. Através do PAES Aceleração Programa de Apoio a Empreendedores Sociais, a instituição vai apoiar as ideias mais inovadoras que desenvolvam produtos e serviços há pelo menos seis meses para resolver problemas e necessidades da Economia Social. Esta iniciativa irá decorrer no Impact Hub Lisbon.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia