O aparelho patenteado pode ser conduzido através dos olhos, da cabeça ou das mãos.

A Samsung registou uma patente de um drone capaz de reconhecer as pupilas, os gestos e a posição de quem o comanda. Através de um ecrã integrado no aparelho, será possível controlar a velocidade e a direção do voo utilizando os olhos, a cabeça ou as mãos.

