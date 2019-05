Uma equipa de estudantes do Instituto Superior de Agronomia (ISA) do ISCAP foi a vencedora do prémio Ecotrophelia Portugal 2019 com a criação do Salmar, uma conserva de salmão em escabeche com salicórnia. O prémio foi atribuído esta semana numa cerimónia que decorreu na Alfândega do Porto.

