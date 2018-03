Pub

Gabinete de Centeno diz que "melhoria é explicada por um crescimento da receita (4,7%) superior ao da despesa (2,8%)".

O saldo orçamental apurado em contabilidade pública, isto é, na lógica dos fundos que efetivamente entram e saem dos cofres públicos, subiu de forma pronunciada nos dois primeiros meses do ano, atingindo um excedente de 258 milhões de euros no final de fevereiro, indica uma nota do Ministério das Finanças enviada esta terça-feira às redações.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia