Salário nas pequenas empresas até 70% mais baixo do que nas grandes

Trabalhar numa pequena ou numa grande empresa pode fazer toda a diferença no salário ao final do mês. De acordo com os dados divulgados ontem, pela primeira vez, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a dimensão de uma empresa, avaliada pelo número de trabalhadores, pode significar uma diferença salarial superior a 500 euros por mês.

O INE tem em conta a remuneração bruta total mensal por trabalhador, que inclui o salário antes de impostos e contribuições e todas as componentes variáveis como, por exemplo, os subsídios de férias e de Natal. Em causa estão cerca de 3,6 milhões de trabalhadores de aproximadamente 396 mil empresas.

Neste primeiro estudo do gabinete de estatísticas com base na informação enviada pelas empresas à Segurança Social é feita a desagregação das remunerações por escalão de pessoas ao serviço.

Nas empresas de um a nove trabalhadores (microempresas), o salário situou-se nos 832 euros; no patamar seguinte (pequenas empresas - entre dez e 49 trabalhadores) a remuneração já chega aos 1073 euros; as médias empresas (entre 50 e 250 trabalhadores) pagaram um salário médio de 1250 euros. Mas é no escalão de empresas com um número de trabalhadores entre 250 e 499 trabalhadores que a remuneração é mais elevada, superando os 1400 euros, um valor que desce ligeiramente no patamar seguinte de empresas com mais de 500 trabalhadores. Ou seja, entre o salário médio de uma micro e de uma grande empresa pode haver uma diferença de 70% no ganho.

Setor de atividade também conta

Além da dimensão da empresa, o setor de atividade também é determinante para o salário dos trabalhadores.

Os dados divulgados pelo INE indicam que é nas atividades de agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca que se situam os salários mais baixos, em média 773 euros. No extremo oposto, estão as atividades de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com uma remuneração bruta total mensal de 3021 euros. Seguem-se as atividades financeiras e de seguros, com uma remuneração bruta total mensal de 2472 euros.

Em março salários subiram

A informação agora divulgada pelo INE abrange o período entre março de 2014 e março deste ano, mês em que se verificou a maior variação homóloga desde que o gabinete de estatística começou a compilar os dados.

No final do primeiro trimestre, a remuneração bruta regular (que exclui, por exemplo, os subsídios de férias e de Natal) foi de 951 euros. Em termos absolutos representou mais 29 euros do que em março do ano passado, quando a remuneração bruta era de 922 euros. Neste caso optou-se pela remuneração bruta regular, que é menos sensível a efeitos sazonais.