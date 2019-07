Saiba em que bombas pode abastecer o carro em caso de greve

Com o pré-aviso de greve já entregue esta semana para começar a paralisação dos camionistas a 12 de agosto e sem acordo entre o governo e os sindicatos sobre os serviços mínimos, a Entidade Nacional para o Setor Energético avançou com a publicação da lista dos postos de combustível que integram, a nível nacional a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

Diz a ENSE que "caso seja declarada crise energética", por resolução do Conselho de Ministros, a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento, com identificação de todos os postos, deve ser afixadas em local bem visível, em todos os postos de abastecimento do do território continental".

No site da ENSE foram publicadas duas listas: a REPA geral, ou seja, as bombas onde todos os cidadão se podem dirigir obter combustível em caso de greve prolongada; e a REPA para entidades prioritárias, que incluem, de acordo com a lei, as Forças Armadas; forças de segurança; entidades públicas ou privadas que prestem serviços de interesse público; deficientes e as suas associações; representantes diplomáticos; atividades industriais, comerciais ou profissionais de relevante interesse para a economia nacional ou para o bem-estar da população, entre outros.

A ENSE reme ainda para o decreto-lei n.º 114/2001, de 7 de abril, que estabelece os procedimentos que devem ser adotados por todos os postos integrantes da REPA, e que serão divulgados caso se justifique. "Solicita-se a melhor colaboração de todos os responsáveis dos postos de abastecimento no sentido de dar cumprimento ao disposto na portaria n.º 469/2002, de 24 de abril, agradecendo desde já toda a colaboração".

Essa mesma portaria diz que "a eventual eclosão de uma crise energética no sector dos combustíveis, resultando na escassez dos bens energéticos por falha quer do aprovisionamento externo quer da logística interna, é um risco que deve ser acautelado".

O documento fala em prudência e aconselha preparar "atempadamente os mecanismos de implementação das medidas de emergência adequadas para garantir a continuidade dos serviços essenciais à defesa da segurança, da saúde, do bem-estar das populações e da economia nacional que dependam da disponibilidade de produtos petrolíferos".

Assim se o Conselho de Ministros declarar de facto uma situação de crise energética já em agosto, o governo pode mandar, através do Ministério da Economia, que os postos de abastecimento da rede de emergência reservem, para uso exclusivo das entidades prioritárias: 10 mil litros de gasóleo (ou 20% da capacidade de armazenagem, caso seja inferior a 50 mil litros); mil litros de gasolina super 98 aditivada; três mil litros de gasolinas sem chumbo; e dois mil litros de GPL-auto.

Para os não prioritários, e tal como aconteceu na greve de abril, os postos de abastecimento da REPA só podem vender até à quantidade máxima de 15 litros de produto por cada abastecimento. Fora da rede de emergência, a lei fixa em 25 litros o volume máximo de gasolina ou gasóleo que cada bomba pode fornecer.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, defendeu esta quarta-feira que os portugueses devem começar a "abastecer" as suas viaturas para "se precaverem" no caso de haver greve dos motoristas a partir de 12 de agosto.

"Temos todos de nos preparar. O Governo está a fazer o seu trabalho [para evitar a greve], mas todos podíamos começar a precaver-nos, em vez de esperarmos pelo dia 12, que não sabemos se vai acontecer [a paralisação]. Era avisado podermo-nos abastecer para enfrentar com maior segurança o que vier a acontecer", disse Pedro Nuno Santos aos jornalistas em Matosinhos, à margem da apresentação de um investimento na ferrovia.