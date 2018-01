Pub

O Portal das Finanças (PF) está a ser renovado nos primeiros dias de janeiro. Os contribuintes vão começar a notar a diferença ao acederem este mês.

"Dispondo de mais de 700 serviços e inúmeros conteúdos, uns de caráter legislativo e outros explicativos (folhetos, questões frequentes, etc.), havia necessidade de lhes dar uma nova organização em ordem a permitir aos utilizadores melhor extraírem as suas potencialidades", explica a Autoridade Tributária e Aduaneira, num comunicado publicado no PF, justificando assim a renovação do site ao qual acedem os contribuintes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia