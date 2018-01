Pub

As novas tecnologias são as áreas em que as empresas têm maior apetência, como a programação ou a engenharia de processos

Programadores, responsáveis de manutenção e engenheiros de processos. Estas foram as profissões mais procuradas em 2017, segundo a Spring Professional, empresa especializada no recrutamento de quadros médios e superiores. Que destaca, ainda, a grande apetência do mercado pelos perfis de apoio à gestão. Para 2018, a empresa prevê que a procura de quadros orientados para as novas tecnologias cresça mais de 20%.

