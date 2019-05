Sabe como se transforma vento em eletricidade?

No dia Mundial da Energia, que se celebrou esta semana a 29 de maio, a Associação Portuguesa de Energia Renováveis (APREN) sublinhou que as fontes de energia renovável foram responsáveis em Portugal pela produção de 9313 GWh de eletricidade, o equivalente a 59,2% de um mix de produção que totaliza 15730 GWh. Só a energia eólica foi responsável pela maior parte: com uma produção de eletricidade de 4583 GWh (29,1% das renováveis).

