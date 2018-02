Pub

Empresa lançou promoção com viagens a partir de 19,99 euros entre março e maio e que poderão ser reservadas até à meia-noite de sexta-feira.

Porto e Sevilha vão passar a estar ligadas pelo avião. Esta é a nova rota da Ryanair que vai começar a funcionar no final de outubro, com três viagens por semana. As vendas para esta ligação estarão disponíveis a partir de março, adianta esta terça-feira a companhia lowcost irlandesa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia