Ryanair está a criar uma nova low-cost com sede em Malta

O governo de Malta está em negociações avançadas com a Ryanair para a criação de uma nova companhia aérea, que pertença ao grupo low-cost liderado por Michael O’Leary, e tenha sede em Malta, revela a Reuters, com base em declarações do ministro do turismo maltês, Konrad Mizzi.

