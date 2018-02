Pub

Região importa 10 vezes mais rosas do que exporta. Quénia é o país que mais envia rosas para a União Europeia

A associação entre rodas e Dia dos Namorados é uma das coisas mais vulgares do dia 14 de fevereiro todos os anos. O Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia, fez uma avaliação deste mercado e concluiu que a região importa 10 vezes mais rosas do que exporta. Em Portugal, importamos mais rosas do que exportamos, mas a diferença é bem menor.

