Rock in Rio comemora 15 anos em Portugal e Galp patrocina até 2022

A comemorar 15 anos em Portugal, o Rock in Rio acabou de anunciar uma mudança no seu patrocinador principal. A notícias foi dada esta quinta-feira no Pátio da Galé, em Lisboa: a Galp vai ser a empresa patrocinadora principal das próximas duas edições do Rock in Rio em Lisboa. O acordo é válido para as edições do festival agendadas para 2020 e 2022 e inclui, já nos próximos meses, a associação da Galp a várias iniciativas de comemoração dos 15º aniversário do festival de música em Portugal. O estatuto de patrocinador principal garante o naming do palco Music Valley do Rock in Rio

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia