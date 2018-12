Road to China. O futuro das relações entre Portugal e China em debate

Um dia antes do início da visita oficial do presidente da China, Xi Jinping, a Global Media promove a conferência "Road to China: Portugal-China, uma relação com futuro". Daniel Proença de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração Global Media Group, vai abrir a conferência que tem lugar no CCB esta segunda-feira. O debate conta com a participação do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e destaca-se ainda a presença de Cai Run, Embaixador da China em Portugal, e Daniel Traça, Dean da Nova SBE.