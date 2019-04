Revive Natureza lançado com carteira de 48 imóveis

O Revive Natureza, extensão do programa para a recuperação e valorização de imóveis públicos Revive, tem já 48 imóveis identificados com potencial de exploração turística, revelou a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. O projeto deverá estar operacional para arrancar até ao final deste mês.

