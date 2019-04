Revive. MS Hotels investe 3,5 milhões para reabilitar Mosteiro de Arouca

O Mosteiro de Arouca foi fundado no século XII pela Ordem de Cister e está nas mãos do Estado desde 1834 – data em que foram extintas as ordens religiosas. Está localizado no centro de Arouca e foi alvo de grandes intervenções os séculos XVII e XVIII, em estilo barroco, e de um restauro em duas fases já no século XX. Nos últimos anos teve utilizações diversas. Mas no futuro vai ser uma unidade hoteleira de quatro estrelas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia