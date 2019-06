Revisão de carreiras vai depender de estudo prévio

O Ministério das Finanças quer garantir que, daqui para a frente, a revisão de carreiras e as alterações de níveis salariais serão alvo de um estudo realizado com base em critérios definidos pelo próprio ministério. A medida está prevista na versão preliminar do Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO) de 2019, que acrescenta que o estudo deve ser tornado público.

