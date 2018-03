Pub

Sazonalidade e valor investido ajudam a justificar a expectativas dos proprietários sobre o retorno do investimento no alojamento local.

Mais de metade dos proprietários de alojamento local das regiões Norte e Centro têm nesta atividade a sua principal fonte de rendimento e a maioria pretende manter-se neste ramo. Até porque acreditam que demorem vários anos a recuperar o investimento realizado. No Norte, esta expectativa de retorno ultrapassa os 6 anos e, no Centro, ultrapassa os 9 anos. No Alentejo há mais otimismo sobre o tempo que os empresários estimam que vão necessitar para recuperar o investimento, mas também aqui o AL apenas é a atividade principal de 22% dos que estão neste negócio.

