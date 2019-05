Resultados trimestrais. Lucros do BCP disparam 80% no primeiro trimestre para 154 milhões de euros

Miguel Maya, CEO do BCP

Lucro do banco do BCP na Polónia cresce para 37,3 milhões

O BCP fechou o primeiro trimestre de 2019 com um lucro líquido de 153,8 milhões de euros, um aumento de 79,7% face ao mesmo período do ano passado. Os resultados excederam as expectativas dos analistas, que antecipavam lucros ligeiramente acima dos 100 milhões de euros.

Os lucros do banco em Portugal mais do que duplicaram, passando de 44,5 milhões para 94,3 milhões de euros nos primeiros três meses de 2019.

