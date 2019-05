Restaurantes de Jamie Oliver em insolvência. Mais de mil empregos em risco

A cadeia de restaurantes do britânico Jamie Oliver pediu insolvência. O pedido pode avançar ainda esta terça-feira e deverá ser a KPMG a nomeada para lidar com o processo. São mais de mil os postos de trabalho em risco, indica o Guardian. "Estou profundamente triste com este desfecho e gostaria de agradecer a todos os funcionários e fornecedores que colocaram seus corações e almas neste negócio durante mais de uma década", disse Jamie Oliver ao diário britânico.

