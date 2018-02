Pub

Atualmente, a PSA Mangualde conta com 700 trabalhadores e terá mais 225 operários a partir de abril, com a criação de um terceiro turno de produção.

O Governo já iniciou as negociações por causa do contrato de concessão com a Brisa. Esta é a resposta do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas à ameaça do grupo Peugeot-Citröen (PSA) em desistir da fábrica de Mangualde se não houver alteração nas regras que definem as classes das portagens.

