Resolução do BES “às prestações?” Foi por causa da legislação, diz Carlos Costa

O vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, admitiu que a resolução do BES foi feita às prestações. Mas o líder do supervisor, Carlos Costa, rejeita que quando na altura se tenha pecado por defeito na capitalização do banco que resultou dos escombros do BES, o Novo Banco. Explica que as contas que foram feitas respeitaram a legislação da altura e que se fosse agora a capitalização teria de ser maior.

