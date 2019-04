Reservas esgotadas, mas depósitos na reserva. Mini-férias da Páscoa ameaçadas

Dona do Jumbo com 18 postos fechados. 11 abertos mas com roturas

A expectativa era de hotéis cheios e de um fluxo turístico recorde em época baixa. Mas a greve dos motoristas de matérias perigosas, que está a deixar os postos de abastecimento sem combustível, mudou o otimismo. De Norte a Sul do País, hoteleiros e agentes turísticos apelam ao diálogo, enquanto se preparam para uma Páscoa que, em vez de lotação esgotada, poderá trazer prejuízos.

"Acompanhamos a greve com muita expectativa e preocupação sabendo que, a prolongar-se, resultará em prejuízos para os hotéis e para os empreendimentos turísticos", afirmou ao Dinheiro Vivo, Elidérico Viegas, presidente da AHETA, a associação que representa os hoteleiros do Algarve.

As mini-férias da Páscoa são tradicionalmente boas para o sul do País. Com os primeiros raios de sol, muitos portugueses aproveitam o fim-de-semana grande para dar o primeiro mergulho. É, precisamente aqui que pode residir o problema: sem combustível para abastecer os carros, teme-se um cancelamento de viagens. Uma ameaça, para já, ainda não muito significativa.

"Para já ainda não há registos significativos de cancelamentos", explicou João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, avançando ainda que, apesar de o Algarve não ter sido incluído nas zonas onde têm de ser prestados serviços mínimos reforçados, já fez seguir um "pedido fundamentado" que tem em conta o fluxo de turistas esperados para os próximos dias e a necessidade de haver um reforço das reservas.

Não é preciso ir muito longe. "Eu próprio estava a prever reservar uma casa para a Páscoa, mas já decidi que não vou. Eu tenho combustível para chegar lá abaixo, mas não sei se conseguirei abastecer para voltar regressar", afirmou ao Dinheiro Vivo, o economista João Duque.

O adiamento de opções tanto de compra, como de viagens, é o principal problema que o economista identifica para a economia portuguesa. "No PIB tem impacto chover muito ou pouco, se há um feriado, se há uma ponte. São negócios que deixam de se fazer. É distribuição que deixa de ser entregue", realça, advertindo que, seja como for, é a restauração que vai sair mais prejudicada.

"Devido aos constrangimentos de abastecimento de combustível, o risco de existir uma fuga de turistas para outros destinos é evidente, com prejuízo para as unidades de alojamento turístico e restauração", sublinha Joaquim Ribeiro, vice-presidente da AHRESP, ao Dinheiro Vivo. "Para além dos eventuais cancelamentos dos turistas, há ainda a considerar as dificuldades que os empresários estão a enfrentar para assegurar o abastecimento de produtos essenciais ao seu negócio, bem como as dificuldades dos trabalhadores para chegar aos seus empregos. Por tudo isto, a AHRESP apela ao consenso, de forma a minimizar o impacto da crise no turismo, um setor essencial à economia".

A Associação de Hotelaria lembra, por sua vez, que se fosse noutro período qualquer esta greve seria tão prejudicial quanto qualquer outra. "Nós, hoteleiros, estamos fortemente dependentes do transporte aéreo e evidentemente que quando acontece uma greve, a associação percebe logo que terá impacto", lembra Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP, a Associação da Hotelaria de Portugal. Desta vez, teme-se um impacto maior. "Na Páscoa, os principais mercados são portugueses e espanhóis. É um balão de oxigénio muito importante e, por isso, apelamos a que haja uma solução que possa evitar este impacto".

Em todo o caso, Cristina Siza Vieira lembra que a imagem de Portugal não ficará manchada para os turistas. "Não é por causa de uma greve que a perceção de um país muda. Em Portugal não há violência, os protestos são pacíficos".