Governo, ANTRAM e sindicato reúnem às 21 horas

As filas já começaram em muitos postos de abastecimento.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Mercadorias Perigosas vão reunir hoje, às 21 horas, nas instalações deste ministério para tentar chegar a acordo para o fim da greve dos motoristas que se iniciou ontem à meia-noite.

Pedro Henriques, vice-presidente do sindicato, espera chegar a acordo com a ANTRAM, e afirmou-se já satisfeito com o fato de se ir todos sentar à mesa das negociações. "É um bom sinal" que a ANTRAM deu, disse Pedro Henriques.

Requisição militar pode ser a solução à greve dos motoristas

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) tem estado durante a tarde reunida com o Governo para chegar a uma solução para o abastecimento de combustíveis ao país, fruto da greve dos motoristas de matérias perigosas. Uma das soluções que está em cima da mesa é a requisição militar, disse Gustavo Paulo Duarte, à SIC Notícias.

A paralisação dos motoristas de matérias perigosas, com uma adesão de 100%, decorre desde a meia-noite de ontem e está a ter efeitos nas operações dos aeroportos de Lisboa e Faro, que estão com problemas de combustível, para além de já haver postos de abastecimento pelo país sem gasolina.

O Governo decretou hoje a requisição civil para fazer cumprir os serviços mínimos. O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas defende que têm cumprido com o abastecimento aos hospitais e serviços de proteção civil.

A greve, que envolve perto de mil motoristas, prende-se com a reivindicação de melhores condições salariais e de trabalho.

