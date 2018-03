Pub

As rendas de casas registaram em fevereiro uma subida homóloga de 1,1%. Este aumento foi sentido em todo o país.

O ano começou com as rendas de habitação a registar um aumento de 0,7% face a janeiro de 2017 e em fevereiro a tendência foi novamente de subida e ainda mais acentuada. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística o acréscimo foi agora de 1,1%, superando em 0,4 pontos percentuais o valor apurado em janeiro.

