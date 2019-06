Rendas acessíveis. O que precisa de saber

Os diplomas que definem as condições de acesso e de inscrição das casas no programa de arrendamento acessível (PAA) foram publicados esta quinta-feira, dia 06 de junho e entram em vigor no primeiro dia de julho. As portarias definem desde os tetos máximos de renda, aos rendimentos das famílias para se candidatarem, até às condições específicas das casas para que os senhorios possam inscrevê-las no PAA.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia