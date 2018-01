Pub

A feira de tecnologia CES mostra as inovações que vão fazer ondas em 2018. Tipo uns boxers inteligentes que minimizam a radiação dos smartphones

Mal rebentam as últimas canas de fogo-de-artifício a assinalar o novo ano, a indústria tecnológica começa a fazer as malas para Las Vegas. A maior feira de eletrónica de consumo da indústria, CES, leva 250 mil pessoas à capital do entretenimento para uma semana a levantar o véu sobre o futuro.

