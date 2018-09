Redução do preço dos passes deve chegar a todo o país

Se a proposta de redução do valor dos passes de transporte para as áreas metropolitanas for integrada no OE para 2019, deverá ser aplicada em todo o país, adiantou o ministro do Ambiente Matos Fernandes ao Público. O ministro que tutela os transportes urbanos frisou também que os custos desta medida terão que ser suportados por cada município. Esta declaração surge na sequência das declarações do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que anunciou no passado sábado em entrevista ao Expresso, que já foi entregue ao Governo a proposta para reduzir o valor dos passes de transporte em Lisboa.

